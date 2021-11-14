Дюков: сборная России по футболу в отборе на чемпионат мира показала достойный результат

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года показала достойный результат, заняв второе место в группе, которую выиграли действующие вице-чемпионы мира - команда Хорватии. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

Сборная России в воскресенье в Сплите потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии. Единственный мяч в свои ворота отправил защитник Федор Кудряшов. Россиянам для выхода на чемпионат мира напрямую нужно было не проиграть - тогда они бы завершили отборочный турнир к мировому первенству в Катаре на первом месте в группе..

"Что касается данного матча, обсуждать его нужно после игры, а не на эмоциях. Валерий Георгиевич продолжит работу и будет готовить команду к мартовским играм. Не хотел бы подводить итоги отборочного турнира", - сказал Дюков.

"У нас была непростая группа, от хорватов мы отстали на одно очко, - добавил президент РФС. - До Катара нам не хватило 10 минут, поэтому считаю, что сборная показала достойный результат. Хотя, конечно, обидно, когда ты так близок к получению прямой путевки и такой рикошет определяет твою судьбу. Но это футбол".

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.