Молодежная сборная России по хоккею выиграла Турнир четырех наций

ТАСС, 14 ноября. Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) обыграла команду Швеции со счетом 5:2 на Турнире четырех наций по хоккею. Соревнования проходили в Швеции.

В составе российской команды отличились Илья Иванцов (16-я минута), Семен Демидов (23, 30), Иван Мирошниченко (24) и Павел Тютнев (57). У шведов заброшенными шайбами отметились Уильям Валлиндер (25) и Оскар Магнуссон (36).

Российские хоккеисты одержали третью победу на турнире и заняли первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. На второй строчке расположились финны (6 очков), на третьей - шведы (3), на четвертой - чехи (0).

Турнир четырех наций проводится в несколько этапов, которые проходят в августе, ноябре и апреле. Постоянными участниками соревнования являются команды России, Швеции, Финляндии и Чехии.