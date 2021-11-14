Карпин признался, что поражение от хорватов стало самым обидным в его тренерской карьере

ТАСС, 14 ноября. Поражение российской команды от сборной Хорватии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу можно назвать обидным, но оно проистекало из логики игры. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Россияне уступили в гостевом матче хорватам со счетом 0:1 в заключительном матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. По итогам встречи сборная Хорватии отобралась на чемпионат мира, команда России продолжит борьбу за попадание на турнир в раунде плей-офф.

"Думаю, это самое обидное поражение в тренерской карьере, но оно же и заслуженное, я расстроен. Естественно, все зависело от нас, но так как оно заслуженное, то менее обидно. Обидно - это когда создаешь 30 моментов и тебе забивают. А когда ни одного момента не создал, боишься игры c мячом, контригры никакой, то в конце концов так и происходит", - сказал Карпин.

Для попадания на чемпионат мира сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут с 24 по 25 марта, финальные - с 28 по 29 марта. Участие в раунде плей-офф, помимо российской сборной, уже обеспечили себе команды Австрии, Уэльса, Чехии и Шотландии.

В полуфинальных матчах плей-офф из-за дисквалификации не смогут принять участие полузащитник сборной России Александр Головин и нападающий Федор Смолов. Оба игрока получили желтые карточки в матче с хорватами, которые стали для них вторыми в нынешнем отборочном цикле. Российская команда окажется сеяной в первом раунде плей-офф и проведет полуфинальный матч дома.