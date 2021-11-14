Сборная Швеции в пятый раз стала победителем Кубка Карьяла по хоккею

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Шведские хоккеисты со счетом 3:1 победили финнов в заключительном матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Турнир проходил в Хельсинки.

Заброшенными шайбами в составе шведской сборной отметились Антон Ландер (15-я минута), Йеспер Олофссон (36), Хенрик Тёммернес (39), у финнов отличились Хейкки Лидес (43).

Сборная Швеции одержала третью победу и заняла итоговое первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Финны расположились на втором месте (6 очков), на третьем - российские хоккеисты (3), на четвертом - чехи (0).

Кубок Карьяла является первым этапом Евротура в сезоне. Турнир в рамках Евротура проводится с 1996 года. Шведские хоккеисты одержали в нем пятую победу. Наибольшее количество побед у хоккеистов из Финляндии - 12 раз. Сборная России побеждала на турнире девять раз, чехи - два.

Следующий этап Евротура - Кубок Первого канала пройдет в Москве с 16 по 19 декабря.