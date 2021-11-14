Российские шахматисты сыграли вничью с испанцами на командном чемпионате Европы

ТАСС, 14 ноября. Сборная России по шахматам сыграла вничью с командой Испании в матче третьего тура командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Словении.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Александр Грищук черными фигурами сыграл вничью с представителем Испании Алексеем Шировым, Даниил Дубов белыми - с Давидом Антоном Гихарро, Кирилл Алексеенко черными - с Хайме Сантосом Латасой, Андрей Есипенко белыми - с Иваном Сальгадо Лопесом. Ранее сборная России победила греков и чехов.

В женском турнире сборная России со счетом 3,5:0,5 победила команду Германии. Александра Горячкина и Полина Шувалова белыми фигурами обыграли Элизабет Петц и Ханну Мари Клек соответственно. Алина Кашлинская черными фигурами победила Яну Шнайдер, Екатерина Лагно черными сыграла вничью с Йозефиной Хайнеман.

Командный чемпионат Европы проводится с 1957 года, женские соревнования - с 1992-го. В мужском турнире участвуют 39 команд, в женском - 31. Формат соревнований предусматривает проведение девяти туров. Лидерами по количеству побед на командных чемпионатах Европы как у мужчин, так и у женщин являются сборные СССР и России. Советская мужская команда неизменно становилась чемпионом вплоть до 1989 года, сборная России же выигрывала турнир в 1992, 2003, 2007, 2015 и 2019 годах. Россиянки из проведенных 13 чемпионатов Европы выиграли шесть. Трехкратным чемпионом Европы в составе сборной России является Грищук, у женщин столько же раз побеждала Горячкина.

В новость внесены изменения (21:47 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.