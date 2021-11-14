Российские хоккеисты не попали в число лучших по итогам Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России не попали в число лучших игроков по итогам первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

Турнир завершился победой команды Швеции, второе место заняли финны. Сборная России после победы над чехами (4:2) стала третьей.

Лучшим вратарем турнира был признан представитель Швеции Ларс Юханссон, защитником - финн Сами Ватанен, форвардом - швед Антон Ландер.

Следующий этап Евротура, Кубок Первого канала пройдет с 16 по 19 декабря в Москве.