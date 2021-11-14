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Формула-1

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, третьим стал финн Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон EPA-EFE/Sebastiao Moreira
Описание
Льюис Хэмилтон
© EPA-EFE/Sebastiao Moreira

ТАСС, 14 ноября. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бразилии.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". Тройку лидеров замкнул партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин занял 17-е место, став предпоследним среди финишировавших гонщиков, его напарник немец Мик Шумахер завершил гонку 18-м. Австралиец Даниэль Риккьярдо, выступающий за "Макларен", и канадец Лэнс Стролл из команды "Астон Мартин" сошли с дистанции.

Теги
Формула-1Хэмилтон, ЛьюисМазепин, Никита Дмитриевич
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