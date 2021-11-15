Чемпион мира по хоккею Комаров сообщил, что подписал контракт со СКА

ТАСС, 15 ноября. Финский нападающий Лео Комаров сообщил, что подписал контракт с петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом хоккеист сообщил в своем Instagram.

С 2018 года Комаров выступал за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс", в нынешнем сезоне форвард провел один матч. По ходу сезона клуб несколько раз выставлял нападающего на драфт отказов.

"Это самое сложное решение в моей карьере. Я хотел бы поблагодарить "Айлендерс" за поддержку, я очень рад, что встретил всех ребят, у них невероятные человеческие качества. Также хочу сказать огромное спасибо болельщикам и надеюсь, что "Айлендерс" выиграют Кубок Стэнли в этом сезоне. Но сейчас я подписал контракт с клубом КХЛ СКА и с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде", - написал Комаров.

Комарову 34 года, он был выбран под общим 180-м номером на драфте НХЛ в 2006 году командой "Торонто". В НХЛ финн выступал за "Торонто" и "Айлендерс". Всего в североамериканской лиге он провел 491 матч, набрал 170 (63 шайбы + 107 результативных передач) очков. В КХЛ Комаров выступал за московское "Динамо", где стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В составе сборной Финляндии он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, чемпионом мира и двукратным серебряным призером мировых первенств.