Андрей Мостовой заявил, что расстроен качеством игры сборной России в матче с хорватами

СПЛИТ /Хорватия/, 15 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой расстроен качеством игры команды в матче последнего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Хорватии. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России в воскресенье в Сплите потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии. Единственный мяч в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов. Мостовой вышел на поле на 78-й минуте, сменив Зелимхана Бакаева.

"Конечно, это был один из самых важных наших матчей в году, могли напрямую выйти на чемпионат мира, не получилось, к сожалению, - сказал Мостовой. - Результат получился плохой, но очень расстроило качество игры, что так не сложилось у нас, за это сильно обидно".

Матч проходил в тяжелых условиях из-за сильного дождя, мяч постоянно застревал в лужах. "Понятно, что нужно было освоиться [после выхода на поле], мокрое поле, лужи, мяч застревает, не каждый день играешь в такую погоду. Но поле и погода были для обеих команд одинаковые, но, конечно, нелегко в такие игры входить, когда 0:0, нужно удерживать преимущество, потому что этот счет устраивал", - отметил Мостовой.

"Мы понимали, что после пропущенного мяча нужно идти в атаку, хорваты понимали, что им лучше, наверное, опуститься, чтобы не пропустить. То, что сначала они так начали играть, понятно, домашние трибуны гнали вперед. Нужно было увереннее играть, потому что скованность какая-то была, может, давило то, что устраивала ничья, но нужно разобраться. Результат сегодняшнего матча не значит, что мы не едем на чемпионат мира, ничего сверхъестественного не произошло, у нас есть две игры и много времени для подготовки", - заключил Мостовой.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.