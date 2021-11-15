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ЧМ-2022 по футболу

Глебов: сборная Хорватии заперла россиян на своей половине поля в середине первого тайма

Полузащитник российской команды отметил, что в пропущенном голе виноват не только Федор Кудряшов

СПЛИТ /Хорватия/, 15 ноября. /ТАСС/. Хорватские футболисты завладели преимуществом в середине первого тайма в матче 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против команды России. Такое мнение высказал полузащитник сборной России Данил Глебов.

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Сборная России в воскресенье в Сплите потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии. Глебов вышел на поле на 80-й минуте, сменив Даниила Фомина.

"Понятно, что хорваты забили гол и подсели, их все устраивало, уже где-то нам нужно было перехватывать инициативу, - сказал Глебов. - Естественно, весь матч так играть нельзя, и то, что мы пропустили на 81-й минуте, плюс-минус исходило из игры. Не сказать, что у хорватов было много моментов, да, было пара эпизодов, когда спас Матвей [Сафонов, голкипер сборной России]. Там спасал, а здесь получилась не ошибка, а из-за поля такой нелепый гол".

"У команды был боевой настрой перед игрой, все готовились к матчу, понимали, что ответственная игра. Но хорваты тоже были настроены, вышли при своих болельщиках, с минуты 20-й или 25-й они подсадили нас на своей половине поля. А во втором тайме игра шла такая, что поле залило, лужи, грязь, небольшая неразбериха была с обеих сторон", - добавил Глебов.

Единственный мяч в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов. "Не бывает такого, что это ошибка одного футболиста, все всегда исходит из ошибок целой команды, - отметил Глебов. - То есть почти каждый гол - 90-95% это ошибка всей команды, сегодня этот гол назревал, Матвей где-то спас, получилось так, что мяч отскочил - поле мокрое, Кудряшов где-то не ожидал, он же не специально это сделал. В команде все поддержали Федю, все бились на поле, но получилось так, голову опускать не вижу смысла, нужно в клубах хорошо себя проявлять, а в марте кровь из носа нужно добиваться результата".

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

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