Мугуруса вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Мугурусы. Она выступает на турнире под шестым номером посева, Контавейт - под восьмым. Мугуруса прервала победную серию Контавейт из 12 матчей, которая длилась с 19 октября.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выходят в полуфинал. По дополнительным показателям первое место в группе заняла Контавейт, одержавшая две победы и опередившая Мугурусу и чешку Каролину Плишкову (третий номер посева), в активе которых также по две победы. Чешка Барбора Крейчикова (2) заняла последнее, четвертое место с тремя поражениями.

В другой группе выступают представительница Белоруссии Арина Соболенко (1), гречанка Мария Саккари (4), Ига Свёнтек (5) из Польши и испанка Паула Бадоса (7), которая уже обеспечила себе выход в полуфинал. В заключительном туре Свёнтек сыграет с Бадосой, Соболенко - с Саккари.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.