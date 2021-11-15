Шайбы Барбашева и Тарасенко не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ с "Эдмонтоном"

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич сделал две результативные передачи. На его счету 8 (4+4) очков в 12 матчах, у Барбашева - 9 (4+5) в 14 матчах, у Тарасенко - 14 (7+7) в 14 матчах.

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид набрал 2 очка (1+1). Всего в его активе теперь 601 (205+396) очко в 421 матче НХЛ, он быстрее всех из действующих игроков преодолел отметку в 600 очков. В общем списке он занимает шестое место по этому показателю, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который набрал 600 очков за 274 матча. Макдэвид продлил результативную серию с начала сезона до 14 матчей, это лучший результат с сезона-1991/92, рекорд принадлежит Матсу Сундину, который в сезоне-1992/93 набирал очки в 30 матчах со старта чемпионата. Всего на счету Макдэвида 27 (10+17) очков в текущем сезоне.

"Сент-Луис" занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 18 очков в 14 матчах, "Эдмонтон" лидирует в Тихоокеанском дивизионе с 22 очками в 14 матчах. В следующем матче "Сент-Луис" 17 ноября примет "Аризону", "Эдмонтон" в этот же день сыграет в гостях с "Виннипегом".

В других матчах дня "Бостон" дома победил "Монреаль" со счетом 5:2, "Рейнджерс" в серии буллитов обыграли на своем льду "Нью-Джерси" (4:3), в составе победителей вратарь Александр Георгиев отразил 24 броска из 27, "Анахайм" дома выиграл у "Ванкувера" (5:1).