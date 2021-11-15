Рашевский назвал Мичкова универсальным хоккеистом

ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Матвей Мичков является универсальным хоккеистом, способным одинаково хорошо играть как в атаке, так и в обороне. Такое мнение ТАСС высказал нападающий национальной команды и московского "Динамо" Дмитрий Рашевский.

В игре с финнами (0:3) на Кубке Карьяла 16-летний Мичков побил рекорды Александра Овечкина и Владислава Третьяка, став самым молодым игроком, принявшим участие в матчах национальной команды. В субботу в матче со шведами (2:4) Мичков побил рекорд Овечкина, став самым молодым автором гола в сборной России.

"У него все данные есть - он универсальный игрок, хорошо играет как в обороне, так и в нападении. Ему 16 лет, а он уже играет на взрослом уровне и не проигрывает ни в чем", - сказал Рашевский.

По словам форварда "Динамо", его не заводило то, что на протяжении всего турнира все говорили в основном о Мичкове. "Потому что судят по тому, как сыграла вся команда, а не один игрок, - сказал Рашевский. - Задача была не себя проявлять, а добыть победу, порадовать наших болельщиков. Мы за страну играем, а не за фамилию сзади, поэтому мы думали только о победе".

В первом матче турнира с финнами россияне набрали 37 минут штрафа и пропустили все шайбы в меньшинстве. "Думаю, это получилось из-за большого количества желания выиграть все единоборства, желания победить. Где-то немного грубовато сыграли, но это только из-за хороших побуждений. Ребята все молодые, заряженные, может быть даже перезаряженные, поэтому в каких-то моментах не сумели совладать с собой", - заключил Рашевский.