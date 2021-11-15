Карацев опустился на 17-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 15 ноября. Россиянин Аслан Карацев опустился с 15-го на 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

В топ-10 произошло одно изменение: итальянец Янник Синнер уступил десятое место канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Лидером рейтинга по-прежнему остается серб Новак Джокович, второе место занимает россиянин Даниил Медведев, тройку лидеров замыкает представитель Германии Александр Зверев.

Россиянин Андрей Рублев расположился на пятой позиции, Карен Хачанов - на 29-й.

Рейтинг ATP от 15 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10 940 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 7 640;

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 6 540;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 6 540;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) - 4 950;

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 4 875;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 4 568;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 760;

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) - 3 706;

10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3 308;

17 (15). Аслан Карацев (Россия) - 2 370...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1 731.