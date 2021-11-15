Мухамадуллин назвал работу с Зубовым в сборной России по хоккею ценным опытом

ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работа в сборной России по хоккею с тренером Сергеем Зубовым является ценным опытом. Об этом ТАСС рассказал защитник национальной команды Шакир Мухамадуллин.

На прошедшем Кубке Карьяла обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Зубов исполнял обязанности главного тренера сборной России. Также он будет помогать тренерскому штабу молодежной сборной на чемпионате мира.

"Это великий защитник, провел огромное количество матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), набрал немало очков. Дает по игре дельные советы, подсказывает всякие мелочи, - сказал Мухамадуллин. - Стараемся слушать его, учитывать его слова, так что это ценный для нас опыт, который мы должны извлечь по максимуму".

На Кубке Карьяла 16-летний Матвей Мичков побил рекорды Александра Овечкина и Владислава Третьяка, став самым молодым игроком, принявшим участие в матчах национальной команды. Также он побил рекорд Овечкина, став самым молодым автором гола в сборной России. "Думаю, никого не заводило и тем более не задевало, что на турнире много говорят о нем. Он сделал все, чтобы про него сейчас так говорили, показывает всем все своей игрой. У каждого есть свои роли в команде", - отметил Мухамадуллин.