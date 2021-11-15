{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Рашевский: Кудашов после поражений рассказывал хоккеистам "Динамо" поучительные стихи

Столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ
Хоккеист "Динамо" Дмитрий Рашевский Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеист "Динамо" Дмитрий Рашевский
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Алексей Кудашов после неудач команды рассказывал игрокам поучительные стихи. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Динамо" и сборной России Дмитрий Рашевский.

На эту тему
Хоккеист Рашевский рассказал, сколько времени думал над предложением "Динамо" о контракте
Хоккеист Рашевский рассказал, сколько времени думал над предложением "Динамо" о контракте

"Динамо" с 34 очками идет на четвертом месте в таблице Западной конференции.

"У нас как-то была серия проигрышей, и на следующий день после каждой игры перед тренировкой он (Кудашов) рассказывал поучительные стихи, из которых можно вынести для себя немало полезного. Авторов не помню, но есть что для себя взять", - сказал Рашевский.

По словам игрока, Кудашов добивается от команды более атакующего и умного хоккея. "Нельзя только бегать и биться - нужно играть очень терпеливо, дисциплинированно. Он всегда говорит, что правильная игровая система всегда будет бить индивидуальное мастерство, если даже у противника есть звезды", - отметил Рашевский.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала о возможном обмене лидеров "Динамо" Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева, позднее эту информацию ТАСС опроверг гендиректор бело-голубых Михаил Тюркин. "Нам сразу сказали тренеры, что это сделано, чтобы нас сбить, чтобы мы постоянно думали об этом, а не об игре, и это пойдет нам во вред. Как он сказал, нужно об этом не думать, все нормально, никаких обменов не будет, надо просто играть и побеждать", - сказал Рашевский.

Теги
КХЛ
КХЛ
Хоккеист Мухамадуллин присоединится к "Салавату Юлаеву" во время выездной серии клуба
Уфимский клуб 16 ноября в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Читать полностью