Рашевский: Кудашов после поражений рассказывал хоккеистам "Динамо" поучительные стихи

"Динамо" с 34 очками идет на четвертом месте в таблице Западной конференции.

"У нас как-то была серия проигрышей, и на следующий день после каждой игры перед тренировкой он (Кудашов) рассказывал поучительные стихи, из которых можно вынести для себя немало полезного. Авторов не помню, но есть что для себя взять", - сказал Рашевский.

По словам игрока, Кудашов добивается от команды более атакующего и умного хоккея. "Нельзя только бегать и биться - нужно играть очень терпеливо, дисциплинированно. Он всегда говорит, что правильная игровая система всегда будет бить индивидуальное мастерство, если даже у противника есть звезды", - отметил Рашевский.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала о возможном обмене лидеров "Динамо" Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева, позднее эту информацию ТАСС опроверг гендиректор бело-голубых Михаил Тюркин. "Нам сразу сказали тренеры, что это сделано, чтобы нас сбить, чтобы мы постоянно думали об этом, а не об игре, и это пойдет нам во вред. Как он сказал, нужно об этом не думать, все нормально, никаких обменов не будет, надо просто играть и побеждать", - сказал Рашевский.