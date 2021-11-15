СМИ: поединок бойцов UFC Чимаева и Бернса может состояться в январе

ТАСС, 15 ноября. Бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между представителем Швеции Хамзатом Чимаевым и бразильцем Гилбертом Бернсом в полусредней весовой категории может состояться в январе. Об этом сообщает портал Frontkick.

Отмечается, что окончательное решение еще не принято и переговоры сторон продолжаются.

11 ноября представитель Чимаева сообщил ТАСС, что боец может заменить американца Хорхе Масвидаля и провести бой против Леона Эдвардса из Ямайки, который должен состоятся 11 декабря в рамках турнира UFC 269. Чимаев и Эдвардс должны были провести бой 20 января нынешнего года, но поединок не состоялся.

В активе 27-летнего уроженца Чеченской Республики Чимаева 10 побед и ни одного поражения. 35-летний Бернс одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.