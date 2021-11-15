Агапитов намерен судиться за право участвовать в выборах главы международной федерации

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов намерен оспорить в суде запрет на участие представителей России в декабрьских выборах руководства Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее исполком ФТАР выдвинул Агапитова на должности президента, вице-президента и члена исполкома IWF, Александр Кишкин баллотируется в технический комитет международной федерации, Дмитрий Черногоров - в тренерско-исследовательский комитет, Сергей Серебряков - в медицинский. Выборный конгресс IWF пройдет с 20 по 21 декабря в Ташкенте.

"Федерация тяжелой атлетики России получила официальное уведомление, ограничивающее возможности участия в выборах IWF, которые состоятся в декабре в Узбекистане", - сказал Агапитов.

Члены специальной комиссии (Eligibility Determination Panel, EDP) считают, что представители России "временно не имеют права баллотироваться" в комитеты, комиссии и исполнительный совет организации. В своем решении EDP ссылается на то, что российская тяжелая атлетика имеет шесть и более нарушений антидопинговых правил в тяжелой атлетике за четыре года, по которым вынесено решение о дисквалификации на срок более трех месяцев.

"ФТАР считает решение EDP по кандидатам России необоснованным и противоречащим духу обновленной конституции IWF, международному законодательству в области спорта и стратегическим задачам антидопингового движения, - заявил Агапитов. - Все претензии в отношении тяжелоатлетов России давно исчерпаны, поводов для того, чтобы исключать ФТАР из полноценного и конструктивного диалога, не существует. Для того, чтобы исключить Россию из клуба сильнейших держав тяжелой атлетики, нужны основания более серьезные. Действия EDP вызывают вопросы и идут вразрез со стратегическими интересами IWF в борьбе с допингом".

"Сегодня ФТАР - лидер борьбы с допингом в мире"

Как отмечает глава ФТАР, в ограничении прав кандидатов России на участие в выборах IWF прослеживаются признаки недобросовестной конкурентной борьбы. "Вслед за уведомлением EDP о блокировке кандидатов международная федерация направила России счет на оплату штрафных санкций за позитивные тесты, большая часть из которых была отобрана на внутренних соревнованиях. Между тем до последнего времени долги у нашей федерации отсутствовали, около пяти лет взрослые атлеты России не имеют положительных проб на международных стартах, а значит и штрафов", - сказал Агапитов.

"Тем не менее обратным числом России вменяется значительный штраф за нарушения антидопингового правил в период с 2011 по 2015 год, основанный на данных базы московской антидопинговой лаборатории. Неожиданный счет за нарушения десятилетней давности - попытка оказать давление на Россию и национальную команду, которая активно готовится к чемпионату мира, предваряющему выборы в IWF", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Агапитов заявил, что в отношении к России такой подход абсолютно неприемлем. "Сегодня ФТАР - лидер борьбы с допингом в мире, - сказал он. - Мы оказываем содействие всем антидопинговым организациям и добились качественных результатов. Внутренние пробы страны показывают, насколько мы активны в этой работе, а претензий международного уровня к нашим атлетам нет. Тем не менее, видимо, за достойные позиции России в IWF нам придется бороться".

Глава ФТАР в июле одержал победу в Спортивном арбитражном суде (CAS) после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) попытался лишить Агапитова аккредитации официального лица на Олимпийских играх в Токио. Однако Агапитову удалось оспорить решение МОК в CAS и восстановить аккредитацию. Профессор Ричард Макларен, автор расследования о коррупции в международной тяжелой атлетике, выступил тогда свидетелем со стороны Агапитова, сообщив арбитрам CAS о роли главы ФТАР в расследовании масштабов злоупотреблений в IWF.