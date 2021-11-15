Вяльбе: лыжница Ступак будет проходить отбор на Олимпийские игры

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Ступак будет проходить отбор на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Ступак пропустила турнир в финском Муонио, который прошел с 12 по 14 ноября.

"Ступак не приехала вовремя, в июле она перенесла коронавирус, были осложнения, пришлось скорректировать подготовку, - сказала Вяльбе. - Она сейчас в Давосе и приедет на контрольные старты. Она, как и все остальные спортсмены, будет отбираться на Игры. У всех хороший боевой настрой".

Ступак 26 лет, она дважды становилась бронзовым призером Олимпийских игр, также в активе спортсменки две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. В общем зачете Кубка мира сезона-2020/21 она заняла второе место.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.