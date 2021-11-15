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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: лыжник Александр Большунов гарантировал себе участие в Олимпийских играх

По ее словам, решение об участие лыжника на Олимпиаде было принято единогласным решением тренерского штаба
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира, двукратный победитель Кубка мира лыжник Александр Большунов вошел в состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года без отбора. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В ноябре был дан старт международному сезону, главным событием которого станут Олимпийские игры в Пекине.

"На Кубке мира мы отбираем команду на Олимпийские игры, по нескольким стартам определяется состав команды, - сказала Вяльбе. - Все хорошо, за исключением Большунова и Юлии Ступак - они сейчас не принимали участие в стартах (в международных соревнованиях в Муонио, предваряющих старт Кубка мира - прим. ТАСС). У Александра состояние не то, чтобы показывать хорошие результаты".

"Он уже отобрался на Игры - это было единогласным решением тренерского штаба, - подчеркнула глава федерации. - Его задача сейчас - с Юрием Викторовичем [Бородавко] готовиться к Олимпийским играм, чтобы пик формы был в нужное время и в нужный час".

Теги
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