Поздняков ожидает, что на Олимпиаде-2022 россияне выступят не менее успешно, чем в Токио

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ожидает, что на Олимпиаде в Пекине отечественные спортсмены выступят не менее успешно, чем на летних Играх в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

Российская сборная на летних Олимпийских играх в Токио заняла пятое место в медальном зачете. В общей сложности спортсмены завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых). В 2016 году россияне стали четвертыми в медальном зачете, завоевав 55 (19-17-19) наград.

"Наши спортсмены в летних дисциплинах существенно превзошли результаты предыдущих Игр, поэтому справедливо будет ждать и от представителей зимних дисциплин, чтобы они поддержали почин своих коллег, - сказал Поздняков. - Поэтому я хотел бы пожелать всем не то, чтобы завоевать медали, а реализовать все свои возможности. Возможности у них высокие".

"Сравнивать потенциальный результат Пекина с Пхёнчханом невозможно - в Пхёнчхане наша команда была сильно ограничена. В этот раз сильнейшие спортсмены на момент Игр будут представлять нашу команду там и, надеюсь, выступят не менее успешно, чем представители летних дисциплин", - отметил президент ОКР.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.