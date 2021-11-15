Поздняков: антиковидные ограничения на Олимпиаде-2022 будут более жесткими, чем в Токио

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Антиковидные ограничения на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине будут более жесткими, чем на Играх в Токио. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

"Первое - ограничения будут более жесткими, чем в Токио, - сказал Поздняков. - Это связно с тем, что будет создана система периметра, за который ни спортсмены, ни другие участники Олимпийских игр выходить не смогут. Этого в Токио не было, там было проще. К нашей команде не было замечаний со стороны оргкомитета за несанкционированный выход, но в других командах такие случаи были, даже вплоть до лишения аккредитаций. Думаю, организаторы Игр в Пекине решили не испытывать судьбу и ограничить, не уповая на сознательность".

К положительным изменениям Поздняков отнес решение организаторов более гибко подходить к заезду и выезду членов команд из Олимпийской деревни. "Если в Токио нужно было заехать не раньше, чем за пять дней, и покинуть - за два, то в Пекине у спортсменов будет возможность остаться до закрытия Игр", - сказал он.

Глава ОКР подчеркнул, что вопрос ежедневного ПЦР-тестирования еще не до конца проработан. "В декабре оргкомитет обещал объяснить его более детально. Но тем не менее ежедневная процедура будет осуществляться. Меры на Играх в Токио показали свою эффективность", - заявил Поздняков.