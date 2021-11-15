Поздняков сравнил расходы на подготовку к Олимпиадам в Пхёнчхане и Пекине

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Расходы Олимпийского комитета России (ОКР) на подготовку к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине по сравнению с предыдущими Играми в Пхёнчхане увеличились. Об этом журналистам рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

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"По сравнению с Пхёнчханом они (расходы) однозначно увеличились, - сказал Поздняков. - Сборная будет на треть больше, чем на Играх в Пхёнчхане. Но они в разумных пределах - потому что ряд расходов, которые мы традиционно несли по созданию дома гостеприимства, по понятным причинам не будет".

"Дома гостеприимства и в Токио, и в Пекине оргкомитет не позволяет организовывать. Мы сэкономим средства. Но дополнительные расходы идут по организации дополнительных мер по поддержке и помощи на заключительном этапе по биатлону. К нам обращаются другие федерации - Федерация фигурного катания на коньках России тоже обратилась за поддержкой. Мы разумно перераспределяем сэкономленные средства для наших федераций", - подчеркнул президент ОКР.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.