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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе заявила, что FIS проигнорировала предложения России об изменении правил обгона

Новые правила были одобрены советом международной федерации в ноябре

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) проигнорировала предложенные Россией изменения правил обгона. Об этом журналистам заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Предложения о внесении изменений в правила обгона были сформулированы 1 октября на заседании комитета FIS, в начале ноября они были одобрены советом FIS. Российская сторона с новой редакцией правил не согласилась.

"Значит, будем соревноваться по новым правилам, - сказала Вяльбе. - Они не на столько сильно изменились. Предложения, которые мы вносили в мае, даже не рассматривались рабочей группой. И мы знаем почему".

"Мы привыкли к такой постановке вопроса: есть одна страна, которая в основном диктует свои правила, в том числе и правила соревнований. Надо просто быть сильнее, тогда мы тоже сможем диктовать свои правила. Мы работаем над этим", - добавила она.

Необходимость в пересмотре правил обгона возникла после двух громких скандалов, которые произошли в прошлом сезоне. К обоим оказался причастен двукратный победитель Кубка мира Александр Большунов: на соревнованиях в Лахти российский лыжник в борьбе за медаль столкнулся с финном Йони Мяки, на чемпионате мира в Оберстдорфе - с норвежцем Йоханнесом Клебо. В обоих случаях стороны остались недовольны судейскими решениями, поскольку иначе трактовали действующие правила.

В предложенных изменениях правил обгона говорится, что право выбирать траекторию движения должно принадлежать лидирующему лыжнику, однако он должен учитывать действия ближайших преследователей. Если лыжники идут параллельно, то в случае создания помех они должны нести одинаковую ответственность.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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