Поздняков: роль общественных организаций в реализации Стратегии-2030 должна возрасти

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Роль общественных объединений, которыми являются национальные федерации по разным видам спорта, должна возрасти при реализации стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Безусловно, роль общественных объединений с нашей точки зрения должна подниматься, возрастать, - сказал Поздняков. - Это уже не просто чья-то прихоть, это веление времени. Экспертное сообщество сосредоточено на таких организациях, коими являются федерации по видам спорта".

"Будет возрастать и роль региональных общественных объединений. Конечно же, такое поступательное партнерство - государства и общественных объединений - суть Стратегии-2030. Мы находимся в начале этого пути, но понимание, как это делать, есть у всех участников процесса. Уверен, вместе мы добьемся задач, одной из главных является занятие призового места в неофициальном командном зачете на Олимпийских играх", - добавил глава ОКР.

Стратегия развития спорта до 2030 года разработана Министерством спорта РФ с учетом федерального проекта "Спорт - норма жизни", который входит в состав нацпроекта "Демография". Проект стратегии согласован со всеми заинтересованными министерствами и субъектами РФ, прошел общественное обсуждение, учитывает практически все предложения и принят кабмином РФ.