Дин Смит возглавил футбольный клуб "Норвич"

ТАСС, 15 ноября. Дин Смит назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Норвич". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на 2,5 года. 6 ноября клуб объявил об уходе Даниэля Фарке с поста главного тренера команды.

С 2018 по 2021 год Смит возглавлял "Астон Виллу", 7 ноября он был отправлен в отставку после пяти поражений подряд клуба в чемпионате Англии. Под его руководством клуб вернулся в высший дивизион чемпионата страны, а также дошел до финала Кубка английской лиги. Также он возглавлял "Уолсолл" и "Брентфорд".

"Норвич" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 5 очков в 11 встречах. Следующий матч "Норвич" проведет дома против "Саутгемптона" 20 ноября.