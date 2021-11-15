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Футбол в Англии

Дин Смит возглавил футбольный клуб "Норвич"

Соглашение рассчитано на 2,5 года
Главный тренер "Норвича" Дин Смит EPA-EFE/Peter Powell
Описание
Главный тренер "Норвича" Дин Смит
© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 15 ноября. Дин Смит назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Норвич". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на 2,5 года. 6 ноября клуб объявил об уходе Даниэля Фарке с поста главного тренера команды.

С 2018 по 2021 год Смит возглавлял "Астон Виллу", 7 ноября он был отправлен в отставку после пяти поражений подряд клуба в чемпионате Англии. Под его руководством клуб вернулся в высший дивизион чемпионата страны, а также дошел до финала Кубка английской лиги. Также он возглавлял "Уолсолл" и "Брентфорд".

"Норвич" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 5 очков в 11 встречах. Следующий матч "Норвич" проведет дома против "Саутгемптона" 20 ноября.

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