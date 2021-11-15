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Олимпиада-2022 в Пекине

Форму сборной России на Олимпиаде в Пекине презентуют 10 декабря

Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года
Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина Zasport
Описание
Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина
© Zasport

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Форма российской команды для участия в Олимпийских играх в Пекине будет презентована 10 декабря. Об этом ТАСС заявила основатель бренда Zasport Анастасия Задорина.

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Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму российской команды для участия в Играх в Пекине. Zasport является официальным экипировщиком олимпийской команды России.

"На зимние Олимпийские игры в Пекине наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России, - сказала Задорина. - Соответственно, при разработке экипировки мы учитывали все требования МОК. Коллекция согласована, и ее большая часть уже произведена. Какой будет экипировка, до момента презентации мы не раскрываем. Но ждать осталось совсем недолго - мы покажем олимпийскую коллекцию 10 декабря на "ВТБ-Арене", а в январе откроем экипировочный центр для спортсменов и членов делегации".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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