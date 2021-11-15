Форму сборной России на Олимпиаде в Пекине презентуют 10 декабря

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Форма российской команды для участия в Олимпийских играх в Пекине будет презентована 10 декабря. Об этом ТАСС заявила основатель бренда Zasport Анастасия Задорина.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму российской команды для участия в Играх в Пекине. Zasport является официальным экипировщиком олимпийской команды России.

"На зимние Олимпийские игры в Пекине наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России, - сказала Задорина. - Соответственно, при разработке экипировки мы учитывали все требования МОК. Коллекция согласована, и ее большая часть уже произведена. Какой будет экипировка, до момента презентации мы не раскрываем. Но ждать осталось совсем недолго - мы покажем олимпийскую коллекцию 10 декабря на "ВТБ-Арене", а в январе откроем экипировочный центр для спортсменов и членов делегации".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.