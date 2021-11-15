Фильм "На острие" получил премию международного фестиваля Sport Movies & TV

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Фильм Эдуарда Бордукова "На острие", в основе которого лежит история противостояния российских фехтовальщиц Яны Егорян и Софьи Великой в финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, получил приз международного фестиваля Sport Movies & TV 2021 в номинации "Лучший игровой фильм". Об этом ТАСС сообщил продюсер фильма Михаил Дегтярь.

Среди документальных фильмов лауреатом фестиваля стала кинолента Евгения Богатырева и Елены Алферовой "Один за пятерых" о российских пятиборцах. Главным героем картины стал олимпийский чемпион Александр Лесун.

Фестиваль Sport Movies & TV является аналогом премии "Оскар" в спортивном кино и телевидении. Мероприятие было проведено Международной федерацией спортивного кино и телевидения (FICTS) в 39-й раз, в международную федерацию входят 116 стран - членов МОК. Ранее на фестивале в Милане премию Sport Movies & TV за значительную роль в популяризации спорта, продвижение культурных и этических ценностей получила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.