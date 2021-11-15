Сборные России и Украины разведут при жеребьевке плей-офф квалификации чемпионата мира

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России будет разведена по разным путям с командой Украины при жеребьевке плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года, если последняя займет второе место в группе отборочного турнира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная России в воскресенье проиграла команде Хорватии (0:1), заняла второе место в группе H отборочного турнира и получила право сыграть в раунде плей-офф. Участие в этой стадии отбора на мировое первенство, помимо россиян, уже обеспечили команды Австрии, Уэльса, Чехии, Северной Македонии, Шотландии, Португалии и Швеции.

"На основании решений исполнительного комитета УЕФА, действующих на момент жеребьевки, следующие команды не могут играть друг против друг друга: Россия и Украина, Россия и Косово, Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, Косово и Сербия", - говорится в сообщении УЕФА.

Сборная Украины за тур до завершения группового этапа отбора на чемпионат мира располагается на третьей строчке (9 очков), у досрочно завоевавшей путевку в Катар сборной Франции 15 очков, команда Финляндии идет второй (11). 16 ноября в группе D состоятся матчи Финляндия - Франция и Украина - Босния и Герцеговина. Украинцам для продолжения борьбы за путевку в Катар нужно не только обыграть боснийцев, но и рассчитывать на то, что финны не обыграют французов; если же в этой встрече будет зафиксирована ничья, а украинцы одержат победу, тогда у команд будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей. Перед последним туром у финнов она равна "+2" (10:8), а у украинцев - "+1" (9:8).

Сборной России для попадания на чемпионат мира необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Мировое первенство в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.