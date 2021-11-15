Чорлука рассказал, что хотел продлить контракт с футбольным клубом "Локомотив"

ТАСС, 15 ноября. Причиной решения хорвата Ведрана Чорлуки завершить профессиональную карьеру футболиста стала незаинтересованность московского "Локомотива" в продлении контракта с ним. Комментарий Чорлуки приводит газета "Спорт-Экспресс".

Хорват завершил карьеру игрока в конце марта. В июне он вошел в тренерский штаб команды, а в июле объявил об уходе из "Локомотива" по семейным причинам. В данный момент он входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

"Локомотив" не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру, - сказал Чорлука. - По этой причине все и произошло. Я хотел играть только в одном клубе - это "Локомотив". Мы на всю жизнь останемся друзьями. Моя любовь к "Локомотиву" не изменится из-за этого решения".

Чорлуке 35 лет, он выступал за "Локомотив" с 2012 года, став вместе с клубом чемпионом России, четырежды - обладателем кубка страны и один раз - суперкубка. В составе столичной команды он провел 242 матча, забив девять голов и отдав 10 результативных передач.