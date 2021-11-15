Матыцин: сборной России по футболу в матче с хорватами не хватило профессионализма

Сборная России в воскресенье в Сплите проиграла хорватам со счетом 0:1 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира. В этой встрече российской команде под руководством главного тренера Валерия Карпина для выхода в финальную стадию мирового первенства было достаточно сыграть вничью.

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России в проигранном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Хорватии не проявили должного желания и профессионализма. Такое мнение журналистам высказал министр спорта России Олег Матыцин.

"Ну что еще сказать, тяжелейшее поражение, - сказал Матыцин. - Но я в этом отношении согласен с мнением и главного тренера, и президента Российского футбольного союза: к сожалению, это был закономерный результат. Мы сами не проявили желания и, к сожалению, профессионализма в достижении результата и в первом тайме, и во втором. Поэтому, наверное, результат закономерен. Но не теряем надежды, верим в команду, в стыковые игры. 26 ноября определятся, как я понимаю, наши оппоненты. И в марте будем еще раз переживать и надеяться, что мы все-таки окажемся на чемпионате мира".

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.