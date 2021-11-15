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Мировой хоккей

Матыцин надеется, что хоккеист Мичков станет примером для других молодых игроков

Россиянин стал самым молодым хоккеистом в истории, сыгравшим за национальную команду, а в субботу - самым молодым автором гола

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что нападающий сборной России и петербургского СКА Матвей Мичков будет продолжать показывать отличные результаты и станет примером для других молодых игроков. Такое мнение он высказал журналистам.

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В четверг Мичков вышел на лед в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней, став самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную. Он побил рекорд вратаря Владислава Третьяка, дебютировавшего в составе сборной СССР в возрасте 17 лет 7 месяцев и 8 дней. В субботу Мичков стал самым молодым автором гола в истории отечественной национальной команды, побив рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

"Надеюсь, что эта звездочка не просто вспыхнет, но и будет долго гореть, что он будет хорошим примером для других. Отечественная школа хоккея остается одной из ведущих в мире. Если в футболе мы надеемся попасть на чемпионат мира, то в хоккее надеемся на успешное выступление на Олимпийских играх. С участием, разумеется, молодежи", - сказал Матыцин.

"Я полностью доверяю главному тренеру, тренерскому штабу и решению, которое они примут. В любом случае должен быть принцип конкуренции, и люди, которые демонстрируют выдающиеся результаты, должны быть как минимум в поле зрения", - добавил министр спорта.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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