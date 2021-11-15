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Массовый спорт

Минспорт и ЮНЕСКО запустили совместный проект Fit for Life

Он станет площадкой для популяризации массового спорта

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия стала соучредителем проекта ЮНЕСКО в области физического воспитания и спорта Fit for Life. О запуске проекта в понедельник в ходе совместной онлайн-конференции объявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Опыт России многогранен, и одним из таких проявлений является наше участие в проекте Fit for Life в качестве соорганизатора, - сказал Матыцин. - Тем более что с 2019 года у нас реализуется проект "Спорт - норма жизни", по сути дела, это два созвучных направления".

"У Российской Федерации с ЮНЕСКО, и у Минспорта в частности, выстроены многолетние конструктивные отношения. Чуть меньше месяца назад делегация министерства спорта совместно с министерством иностранных дел принимали участие в финальной конференции сторон конвенции по борьбе с допингом, где мы совместно с нашими партнерами сделали очень многое. Российская Федерация признана на 100% соответствующей конвенции", - добавил Матыцин.

Матыцин отметил, что Россия в период пандемии всегда выступала за открытость, взаимодействие, готовность делиться своим опытом не только в области здравоохранения, но и в аспектах, связанных с развитием спорта, профилактики. "Роль лидера всегда была присуща России - лидера спокойного, открытого, готового вести за собой. И этот проект для нас - еще одна возможность показать наши возможности и готовность делиться своими научными разработками и практическими рекомендациями", - подчеркнул глава министерства спорта.

Fit for Life станет площадкой для популяризации и развития массового спорта, привлечения людей к занятиям спортом. Россия поделится уникальными практиками, которые сформированы и активно реализуются в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Также проект призван задействовать весь потенциал спорта, как важного механизма для восстановления после пандемии.

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Матыцин, Олег Васильевич
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