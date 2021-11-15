Умер двукратный призер Олимпийских игр по академической гребле Валерий Долинин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр по академической гребле Валерий Долинин скончался в понедельник в возрасте 68 лет. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

"Валерий Алексеевич Долинин навсегда останется в нашей памяти. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Валерия Алексеевича", - говорится в сообщении.

Долинин являлся воспитанником гребного клуба "Знамя", выступал за ДСО "Труд", СКА, сборные команды Ленинграда и СССР. На Олимпийских летних играх 1976 года в составе четверки без рулевого завоевал бронзовую награду, а на Играх в Москве в 1980 году стал серебряным призером. Дважды он выигрывал чемпионаты мира (1978, 1981), неоднократно становился чемпионом СССР.