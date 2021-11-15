Фигуристка Нугуманова заявила, что никогда не рассматривала варианты смены гражданства

ТАСС, 15 ноября. Российская фигуристка Елизавета Нугуманова будет выступать за Россию и не рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Комментарий спортсменки приводит газета "Спорт-Экспресс".

В августе стало известно о переходе другой российской фигуристки, Марии Талалайкиной, в сборную Италии.

"Без вариантов, никогда для себя такой вариант не рассматривала, - сказала Нугуманова. - Я всегда выступала и буду выступать за Россию, это моя родина, я очень люблю Россию, у нас лучшая страна. Там, где живу, там, где родилась, за эту страну и буду выступать".

"Как бы тяжело ни было, я все равно выхожу и катаюсь, очень мало девочек осталось, которые катаются в таком возрасте. С юниорского возраста я держусь в элите фигурного катания. К сожалению, большего достичь мне не дают, но ничего", - добавила фигуристка.

Нугумановой 19 лет, в прошлом сезоне она стала шестой на чемпионате России.