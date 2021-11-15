СМИ: сборная Сербии по футболу получила €1 млн за выход на чемпионат мира 2022 года

БЕЛГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная Сербии по футболу получила обещанную президентом страны Александаром Вучичем премию в размере €1 млн за выход чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщила в понедельник сербская газета "Вечерне новости" .

Сборные Испании и Сербии вышли на чемпионат мира по футболу 2022 года

По данным газеты, решение о выплате премии было утверждено в понедельник на заседании правительства страны. Деньги уже перечислены на счет Футбольного союза Сербии.

В воскресенье сборная Сербии обыграла на выезде португальцев со счетом 2:1 и, заняв первое место в группе A, напрямую вышла на чемпионат мира 2022 года. Перед вылетом сербских футболистов в Португалию на заключительную игру отбора к мировому первенству Вучич зашел в самолет к команде пожелать удачи и пообещал награду за прямой выход на чемпионат мира в Катаре.

Сборная Португалии, занявшая в отборочной группе A второе место, сыграет в раунде плей-офф за право выхода на чемпионат мира. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.