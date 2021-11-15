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КХЛ

Хоккеисты "Северстали" Шугаев, Вовченко и Гуслистов сыграют в матче с минским "Динамо"

Игроки в составе сборной России принимали участие в Кубке Карьяла, который завершился в воскресенье
Дмитрий Шугаев ("Северсталь") Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Дмитрий Шугаев ("Северсталь")
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Нападающие Даниил Вовченко, Никита Гуслистов и голкипер Дмитрий Шугаев, выступающие за череповецкую "Северсталь", примут участие в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо" 17 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Северстали".

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Игроки в составе сборной России принимали участие в матчах первого этапа Евротура - Кубка Карьяла, который завершился в воскресенье. В понедельник "Северсталь" сыграет на выезде против московского ЦСКА, Шугаев, Гуслистов и Вовченко находятся в расположении команды.

"Они [Шугаев, Гуслистов и Вовченко] сыграют в следующем матче", - сказал собеседник ТАСС.

"Северсталь" занимает пятую строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, набрав 34 очка в 26 играх. Встреча против минского "Динамо" пройдет 17 ноября в столице Белоруссии.

Матч ЦСКА - "Северсталь" начнется в 19:30 мск.

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