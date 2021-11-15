"Трактор" в овертайме победил "Металлург" в матче лидеров Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 15 ноября. Челябинский "Трактор" в овертайме обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске на ледовой арене "Трактор".

В составе победителей отличились Лукаш Седлак (31-я минута), Никита Тертышный (33) и Владимир Ткачев (61). У гостей заброшенными шайбами отметились Андрей Чибисов (19) и Брендан Лайпсик (51). Тертышный набирает очки на протяжении пяти матчей подряд, на его счету 8 (4 шайбы + 4 результативные передачи) очков в последних пяти встречах. В матче с "Металлургом" он также отметился результативной передачей.

Команды сыграли второй очный матч в этом сезоне, в предыдущей игре магнитогорцы оказались сильнее (3:2). "Трактор" обыграл "Металлург" в домашнем матче в шестой раз подряд.

"Трактор" в турнирной таблице Восточной конференции занимает второе место, имея в активе 46 очков в 30 матчах, "Металлург" набрал 47 очков в 28 играх и продолжает лидировать на Востоке. Следующий матч "Трактор" проведет дома 17 ноября против новосибирской "Сибири", а "Металлург в этот же день примет хабаровский "Амур".

В другом матче игрового дня "Сибирь" обыграла нижнекамский "Нефтехимик" в серии буллитов (3:2).