Хоккеист Комаров заключил со СКА контракт до апреля 2023 года

ТАСС, 15 ноября. Контракт финского нападающего Лео Комарова с петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА будет действовать до 30 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Чемпион мира по хоккею Комаров сообщил, что подписал контракт со СКА

В петербургской команде Комаров будет выступать под 74-м номером. С 2018 года Комаров выступал за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс", в нынешнем сезоне форвард провел за команду один матч. По ходу сезона клуб несколько раз выставлял нападающего на драфт отказов.

Комарову 34 года, он был выбран под общим 180-м номером на драфте НХЛ в 2006 году командой "Торонто". В НХЛ финн выступал за "Торонто" и "Айлендерс". Всего в североамериканской лиге он провел 491 матч, набрал 170 (63 шайбы + 107 результативных передач) очков. В КХЛ Комаров выступал за московское "Динамо", в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В составе сборной Финляндии он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, чемпионом мира и двукратным серебряным призером мировых первенств.