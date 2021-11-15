Болельщики минского "Динамо" и "Локомотива" подрались на трибуне во время матча КХЛ

ТАСС 15 ноября. Между болельщиками минского "Динамо" и ярославского "Локомотива" произошла потасовка на трибуне во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходит в Минске.

Инцидент произошел сразу после драки игроков на льду. После первого периода счет в матче 2:2.

До начала матча минское "Динамо" находилось на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка в 26 встречах, а "Локомотив" - на седьмом, набрав 31 очко по итогу 27 игр.