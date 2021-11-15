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ЧМ-2022 по футболу

Карпин не исключил уход с поста главного тренера сборной России до стыковых матчей

Сборной России предстоит принять участие в раунде плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 15 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил, что может покинуть свой пост до матчей раунда плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Об этом он рассказал в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале.

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Карпин возглавил сборную России 26 июля, сменив на посту главного тренера команды Станислава Черчесова. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей в групповом этапе отборочного турнира на чемпионат мира, в которых одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. По итогам квалификации россияне набрали 22 очка в 10 матчах и заняли второе место в группе H, которое дает право на участие в матчах плей-офф за выход в финальную часть турнира.

"Есть ли уверенность, что я буду главным тренером сборной России в стыковых матчах? Я не знаю, думаю. Я размышляю об этом. Дедлайн по решению - может быть, неделя. Мне нужно отдохнуть, спокойно проанализировать, дальше подумать", - сказал Карпин.

Контракт Карпина с Российским футбольным союзом был подписан до декабря 2021 года. В случае выхода в раунд плей-офф соглашение автоматически продлевалось.

Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

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Черчесов, Станислав СаламовичКарпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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