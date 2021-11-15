"Йокерит" проиграл московскому "Динамо" и прервал серию из четырех побед в КХЛ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над "Йокеритом" из Хельсинки со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 1 800 зрителей.

В составе победителей отличились Эрик О"Делл (2-я минута), Михаил Фисенко (38) и Вадим Шипачев (60, в пустые ворота). У проигравших шайбу забросил Томми Кивистё (28).

"Йокерит" прервал свою серию из четырех побед подряд в КХЛ.

"Йокерит" лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 28 матчах, "Динамо" идет на третьем месте, имея в активе 36 очков в 28 играх.

В следующем матче "Динамо" в гостях сыграет с московским ЦСКА 17 ноября, "Йокерит" в тот же день примет "Адмирал" из Владивостока.