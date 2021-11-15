НХЛ отложила ближайшие матчи "Оттавы" из-за вспышки коронавируса в команде

ТАСС, 15 ноября. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение перенести ближайшие матчи "Оттавы" из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом сообщает пресс-служба "Оттавы".

О числе зараженных представителей канадского клуба не сообщается. Будут отложены матчи команды в регулярном чемпионате против "Нью-Джерси" (17 ноября), "Нэшвилла" (19 ноября) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (20 ноября).

"Оттава" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав девять очков в 15 встречах. За команду выступают российские защитники Никита Зайцев и Артем Зуб, а также нападающий Егор Соколов.