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НХЛ

НХЛ отложила ближайшие матчи "Оттавы" из-за вспышки коронавируса в команде

Будут перенесены встречи клуба в регулярном чемпионате против "Нью-Джерси" (17 ноября), "Нэшвилла" (19 ноября) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (20 ноября)

ТАСС, 15 ноября. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение перенести ближайшие матчи "Оттавы" из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом сообщает пресс-служба "Оттавы".

О числе зараженных представителей канадского клуба не сообщается. Будут отложены матчи команды в регулярном чемпионате против "Нью-Джерси" (17 ноября), "Нэшвилла" (19 ноября) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (20 ноября).

"Оттава" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав девять очков в 15 встречах. За команду выступают российские защитники Никита Зайцев и Артем Зуб, а также нападающий Егор Соколов.

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