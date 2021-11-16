Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA

ТАСС, 16 ноября. Представительница Греции Мария Саккари обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в матче третьего тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) и стала последней участницей плей-офф. Соревнования проходят в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:7 (6:8), 6:3 в пользу Саккари. Она посеяна на турнире под четвертым номером, Соболенко имела первый номер посева.

В предварительном раунде восемь участниц были поделены на две группы, по две лучшие спортсменки вышли в полуфинал. Вместе с Соболенко и Саккари в группе играли Ига Свёнтек (5) из Польши и испанка Паула Бадоса (7), которая также вышла в полуфинал. Из другой группы в полуфинал прошли испанка Гарбинье Мугуруса (6) и эстонка Анетт Контавейт (8), с ними в квартете выступали чешки Каролина Плишкова (3) и Барбора Крейчикова (2).

В полуфинале Саккари сыграет с Контавейт, в другом матче за выход в финал поспорят Бадоса и Мугуруса.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.