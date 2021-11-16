СМИ: поединок бойцов UFC Анкалаева и Сантоса состоится 12 марта 2022 года

ТАСС, 16 ноября. Бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Тиаго Сантосом состоится 12 марта 2022 года. Об этом сообщает телеканал ESPN.

По информации источника, поединок Анкалаева и Сантоса станет главным событием вечера. Место проведения мероприятия пока неизвестно.

Анкалаев последний бой провел в октябре на турнире UFC 267 против представителя Швейцарии Волкана Оздемира. Россиянин выиграл поединок единогласным решением судей. Последний выход в октагон Сантоса состоялся также в октябре на турнире UFC 193, бразилец одержал победу над соотечественником Джони Уокером единогласным решением судей.

Анкалаеву 29 лет, на его счету 16 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. В активе 37-летнего Сантоса 22 победы и девять поражений.