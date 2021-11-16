Тренер "Коламбуса" похвалил хоккеиста Чинахова за игру в матче с "Детройтом"

ТАСС, 16 ноября. Шайба, заброшенная российским нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Егором Чинаховым в матче регулярного чемпионата с "Детройтом", является итогом его плодотворной игры по ходу встречи. Такое мнение высказал главный тренер "Коламбуса" Брэд Ларсен, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ .

В ночь на вторник "Коламбус" дома обыграл "Детройт" со счетом 5:3. Для российского форварда заброшенная шайба стала дебютной в лиге. Чинахов провел девятую игру в НХЛ, на его счету также три результативные передачи.

"Мы видели, что у Егора и раньше были шансы, - сказал Ларсен. - Он получал время на льду, бросал, попадал в перекладину - гол назревал. И вот он забросил важнейшую шайбу для нашей команды. Важно и то, что игроки "Коламбуса" при этом показали стабильную игру и смогли одержать победу".

Чинахову 20 лет, он был выбран "Коламбусом" в первом раунде драфта 2020 года под общим 21-м номером. В мае клуб объявил о подписании контракта с нападающим. В прошлом сезоне он стал победителем Континентальной хоккейной лиги в составе омского "Авангарда", в Кубке Гагарина на его счету семь очков (пять голов + две результативные передачи) в 21 матче. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/21 Чинахов провел 32 матча, в которых набрал 17 очков (10+7).

"Коламбус" идет на шестой строчке в таблице Столичного дивизиона, набрав 16 очков в 13 матчах, следующую встречу команда проведет 19 ноября на выезде против "Аризоны".