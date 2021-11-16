Стартовал второй сезон конкурса спортивных проектов "Ты в игре"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Второй сезон всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре", итоги которого будут подведены в апреле 2022 года, стартовал во вторник.

Конкурс объединит проекты в сфере любительского спорта со всей России. Гран-при "Ты в игре" составит 1 млн рублей, а победители в каждой из пяти номинаций получат по 300 тыс. рублей на развитие своих проектов.

На конкурс могут быть представлены действующие онлайн- и офлайн-проекты в сфере любительского спорта как от физических, так и от юридических лиц, в инициативу должно быть вовлечено не менее пяти человек. Прием заявок на сайте "Ты в игре" продлится до 21 января 2022 года. Участнику достаточно зарегистрироваться и ответить на вопросы о проекте. Отборочный этап, в рамках которого в лонг-лист конкурса будут отобраны 250 проектов, пройдет до 4 февраля 2022 года. В мероприятии приняли участие генеральный директор АНО «Национальные проекты» София Малявина, генеральный директор АНО, президент федерации адаптивного хоккея, победительница первого сезона конкурса «Ты в игре» с проектом «Детская следж-хоккейная лига» Анастасия Барадачева, известный футболист, экс-капитан сборной России по футболу, посол федерального проекта «Спорт – норма жизни» Алексей Смертин.

Образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса, состоится с 11 февраля по 7 марта 2022 года. Ведущие эксперты в области спортивного менеджмента и маркетинга проведут уроки, мастер-классы и семинары, на основе полученных знаний участники смогут доработать свои инициативы. До 1 апреля 2022 года экспертный совет отберет 25 проектов в шорт-лист конкурса. Очная защита проектов состоится до 15 апреля 2022 года.

Конкурс направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", популяризации массового спорта и здорового образа жизни. Его организаторами являются АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Первый сезон "Ты в игре" привлек 2 608 заявок из 85 регионов РФ. Это еще раз показало, что в России много любительских спортивных проектов, которые способны оказать сильное влияние на развитие и продвижение спортивной культуры в регионах, вовлечь людей в регулярные занятия спортом и привить любовь к активному образу жизни.