Разин считает, что хоккеисту Мичкову необходимо поддерживать талант работой

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающему сборной России Матвею Мичкову, играющему в системе хоккейного клуба СКА, необходимо постоянно поддерживать талант работой. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Северстали" Андрей Разин, работавший во время Кубка Карьяла консультантом сборной России.

В матче Кубка Карьяла против финнов (0:3) 16-летний Мичков побил рекорды Александра Овечкина и Владислава Третьяка, став самым молодым игроком, принявшим участие в матчах национальной команды. Во встрече со шведами (2:4) Мичков побил рекорд Овечкина, став самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея, а в заключительной игре с чехами (5:2) форвард отдал голевую передачу.

"У меня когда-то спрашивали про [Александра] Овечкина, когда он только начинал. Видел [у Мичкова] талант, как и у Овечкина, но он должен поддерживаться работой. Все эти дифирамбы Мичкову - это хорошо, но парень еще неустойчивый в психологическом плане. Пережить всю эту похвалу, я думаю, будет тяжело", - сказал Разин.

"Считаю, надо убавить такой пыл, потому что парню еще работать и работать. Да, талант виден, но ему нужно обрасти "мясом", - добавил тренер.