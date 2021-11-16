Чжоу Гуаньюй станет первым китайским пилотом в "Формуле-1"

ТАСС, 16 ноября. Чжоу Гуаньюй будет выступать за команду "Альфа Ромео" в 2022 году и станет первым гонщиком из Китая в истории чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Чжоу Гуаньюй в настоящее время выступает в "Формуле-2" и является тестовым пилотом команды "Формулы-1" "Альпин". В "Формуле-2" китаец одержал четыре победы (три из них - в нынешнем сезоне) и 18 раз поднимался на подиум. В текущем сезоне 22-летний гонщик занимает второе место в общем зачете.

В " Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюй сменит итальянца Антонио Джовинацци, который выступал за команду с 2019 года. В "Формуле-1" Джовинацци дебютировал в 2017 году за команду "Заубер" (нынешнее название - "Альфа Ромео"), в 2018 году был тестовым пилотом "Феррари". Его лучшим результатом в карьере является пятое место на Гран-при Бразилии 2019 года. В нынешнем сезоне Джовинацци набрал одно очко и занимает 19-е место в общем зачете чемпионата мира. Итальянский гонщик является вице-чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-2" 2016 года.