Свердловские власти выделят около 162 млн рублей на проведение саммита "Спорт-Аккорд"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют направить субсидию в размере 162,3 млн рублей для проведения саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге в мае 2022 года. Об этом сообщил министр финансов Свердловской области Александр Старков на заседании заксобрания региона.

"В 2022 году запланированы бюджетные ассигнования на предоставление субсидии свердловскому областному общественному фонду "Уральский союз боевых искусств" (является местным организационным комитетом - прим. ТАСС) на финансирование обеспечения затрат, связанных с проведением ежегодного всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" в размере 162,3 млн рублей", - сказал Старков.

Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" пройдет с 15 по 20 мая 2022 года в Екатеринбурге. Он проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.